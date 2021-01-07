ТОП-5 приключенческих фильмов о поисках сокровищ

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Приключенческие фильмы о сокровищах /Flickr

Захватывающее кино всегда пользовалось огромным спросом, а особенно, когда оно приправлено отличными спецэффектами, впечатляющим экшеном и лучшими актерами. Когда такие фильмы рассказывают об искателях не только приключений, но и сокровищ, то получается отличнейшая смесь. А провести вечер с таким кино - это наслаждение и вся палитра эмоций!

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 лучших приключенческих фильмов о поисках сокровищ.

Пираты Карибского моря 2: Сундук Мертвеца (2006)

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Знаменитый капитан Джек Воробей в один прекрасный день узнает, что он все еще в долгу перед капитаном Летучего Голландца Дэйви Джонсом. Он может навсегда остаться рабом у него на борту, но для того, чтобы этого избежать, Джек должен отыскать сердце Джонса, спрятанное в сундуке.

Лара Крофт: Расхитительница гробниц (2001)

Эта девушка изумительно дерется, владеет оружием и выживает в любых условиях. Ее зовут Лара Крофт, и она должна найти один ценный артефакт, как завещал ей покойный отец. Ведь именно эта вещь является причиной многих бед.

Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа (2008)

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Когда советские военные в самый разгар холодной войны похитили женщину, которую когда-то очень любил Индиана Джонс, то перед ним встает выбор - ничего не делать или отыскать некий хрустальный череп. Именно последнее может помочь спасти жизнь девушке.

Мумия (1999)

Главные герои попали на египетские острова для того, чтобы отыскать сокровище фараона. Но ходят легенды, что на него наложено страшное проклятие. И команда людей потревожила мумию одного жреца, который встал из могилы и готовится погрузить мир во мрак.

Сокровище Нации: Книга тайн (2007)

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С поддержкой своей возлюбленной, друга и родителей Бен Гейтс снова отправляется навстречу приключениям. В этот раз ему нужно отыскать некий золотой город и очистить имя своего предка, но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь этот город разыскивает и другой человек, планы которого не столь благородны.

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