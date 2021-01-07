ТОП-5 приключенческих фильмов о поисках сокровищ
Захватывающее кино всегда пользовалось огромным спросом, а особенно, когда оно приправлено отличными спецэффектами, впечатляющим экшеном и лучшими актерами. Когда такие фильмы рассказывают об искателях не только приключений, но и сокровищ, то получается отличнейшая смесь. А провести вечер с таким кино - это наслаждение и вся палитра эмоций!
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 лучших приключенческих фильмов о поисках сокровищ.
- Пираты Карибского моря 2: Сундук Мертвеца (2006)
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Знаменитый капитан Джек Воробей в один прекрасный день узнает, что он все еще в долгу перед капитаном Летучего Голландца Дэйви Джонсом. Он может навсегда остаться рабом у него на борту, но для того, чтобы этого избежать, Джек должен отыскать сердце Джонса, спрятанное в сундуке.
- Лара Крофт: Расхитительница гробниц (2001)
Эта девушка изумительно дерется, владеет оружием и выживает в любых условиях. Ее зовут Лара Крофт, и она должна найти один ценный артефакт, как завещал ей покойный отец. Ведь именно эта вещь является причиной многих бед.
- Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа (2008)
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Когда советские военные в самый разгар холодной войны похитили женщину, которую когда-то очень любил Индиана Джонс, то перед ним встает выбор - ничего не делать или отыскать некий хрустальный череп. Именно последнее может помочь спасти жизнь девушке.
- Мумия (1999)
Главные герои попали на египетские острова для того, чтобы отыскать сокровище фараона. Но ходят легенды, что на него наложено страшное проклятие. И команда людей потревожила мумию одного жреца, который встал из могилы и готовится погрузить мир во мрак.
- Сокровище Нации: Книга тайн (2007)
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С поддержкой своей возлюбленной, друга и родителей Бен Гейтс снова отправляется навстречу приключениям. В этот раз ему нужно отыскать некий золотой город и очистить имя своего предка, но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь этот город разыскивает и другой человек, планы которого не столь благородны.
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