Опубликован зрелищный трейлер вестерна Малыш с Крисом Праттом

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Вышел трейлер вестерна Малыш /Скриншот с YouTube

В Сети появился свежий трейлер грядущего вестерна под названием Малыш с впечатляющим актерским составом. В ленте снялись Крис Пратт, Итан Хоук, Дэйн ДеХаан и Винсент Д`Онофрио, который также занял режиссерское кресло.

Постер фильма Малыш /twitter.com/vincentdonofrio

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Сюжет развернется вокруг парня по имени Рио, который решил связаться с опаснейшим преступником на Диком Западе - Билли Кидом. Он хочет отомстить за смерть отца. И таким образом Рио оказывается втянут в масштабное противостояние бандитов, законников и других людей. Но самое главное здесь то, что герой должен выбрать: пойти ему по дороге преступности или же стать добропорядочным и честным человеком.

Вестерн Малыш выйдет в мировой прокат 8 марта.

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