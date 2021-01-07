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Опубликован зрелищный трейлер вестерна Малыш с Крисом Праттом

Премьера ленты состоится 8 марта
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Вышел трейлер вестерна Малыш
Вышел трейлер вестерна Малыш
/Скриншот с YouTube

В Сети появился свежий трейлер грядущего вестерна под названием Малыш с впечатляющим актерским составом. В ленте снялись Крис Пратт, Итан Хоук, Дэйн ДеХаан и Винсент Д`Онофрио, который также занял режиссерское кресло.

Постер фильма Малыш
Постер фильма Малыш
/twitter.com/vincentdonofrio

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Сюжет развернется вокруг парня по имени Рио, который решил связаться с опаснейшим преступником на Диком Западе - Билли Кидом. Он хочет отомстить за смерть отца. И таким образом Рио оказывается втянут в масштабное противостояние бандитов, законников и других людей. Но самое главное здесь то, что герой должен выбрать: пойти ему по дороге преступности или же стать добропорядочным и честным человеком.

Вестерн Малыш выйдет в мировой прокат 8 марта.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер детектива с Харрельсоном и Костнером о погоне за Бонни и Клайдом

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Малыш вестерн трейлер Крис Пратт Итан Хоук Дейн Дехаан Все теги
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