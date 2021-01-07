Джеймс Кэмерон поделился деталями сюжета Аватара 2

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Аватар /Flickr

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, подаривший миру множество знаменитых картин (Терминатор, Титаник), в данный момент ведет работу над двумя частями франшизы Аватар. Совсем недавно в интервью изданию Empire он рассказал о некоторых сюжетных деталях второй части, а также о выборе актеров, который он сделал очень давно.

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Кэмерон сообщил, что события сиквела развернуться спустя несколько лет после первого фильма, а главные герои - Джейк и Нэйтири - до сих пор остаются вместе и даже воспитывают восьмилетнюю дочь. По словам постановщика, в картине будет присутствовать сцена, в которой пара рассориться и это будет крайне важным сюжетным поворотом. Он отметил, что именно этот спор расписан на три страницы сценария, а снято все было с точки зрения их ребенка.

Джеймс Кэмерон /Flickr

Режиссер также подчеркнул, что теперь точно знает, как нужно прописывать Джейка в дальнейшем. Он вспомнил, что во время начала работы над первой лентой выбирал актера га эту роль между Сэмом Уортингтоном , Крисом Эвансом и Ченнингом Татумом. Выбор пал на первого из-за одной фразы, после которой Кэмерон заявил, что был готов пойти за ним в бой.

Работа над фильмами, по словам создателя, находится в полном разгаре, а вторая часть может получить подназвание Путь Воды. Она выйдет в кинотеатры уже 18 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что Кейт Уинслет не дышала семь минут на съемках Аватара 2