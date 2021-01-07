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Дуэйн Джонсон отказался стать ведущим Оскара-2019

Популярный актер был первым в списке претендентов на роль ведущего церемонии
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Дуэйн Джонсон мог провести церемонию Оскар
Дуэйн Джонсон мог провести церемонию Оскар
/Getty Images

Всемирно известный голливудский актер Дуэйн Джонсон недавно рассказал о том, что ему поступало предложение провести церемонию Оскар еще до того, как выбор киноакадемии пал на Кевина Харта. Однако знаменитости пришлось отказаться, а само действие теперь же пройдет без ведущего.

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Дуэйн написал своем Twitter о том, что был главным выбором на эту роль и заявил, что мог бы сделать самую веселую и интересную церемонию за всю ее историю, однако съемки в блокбастере Джуманджи помешали ему, а все в итоге остались разочарованы.

Напомним, что статуэтки на Оскар-2019 вручат уже 24 февраля.

Самого Дуэйна Джонсона можно будет увидеть на больших экранах в этом году аж два раза - в ленте Борьба с моей семьей (11 апреля) и спин-оффе Форсажа под названием Хоббс и Шоу (1 августа).

Ранее сообщалось о том, что Дуэйн Джонсон сделал важное заявление по поводу Форсажа

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