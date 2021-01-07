Дуэйн Джонсон отказался стать ведущим Оскара-2019

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Дуэйн Джонсон мог провести церемонию Оскар /Getty Images

Всемирно известный голливудский актер Дуэйн Джонсон недавно рассказал о том, что ему поступало предложение провести церемонию Оскар еще до того, как выбор киноакадемии пал на Кевина Харта. Однако знаменитости пришлось отказаться, а само действие теперь же пройдет без ведущего.

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Дуэйн написал своем Twitter о том, что был главным выбором на эту роль и заявил, что мог бы сделать самую веселую и интересную церемонию за всю ее историю, однако съемки в блокбастере Джуманджи помешали ему, а все в итоге остались разочарованы.

Ah mahalo dude, I was their first choice to host this year, and my goal was to make it the most fun and entertaining Oscars ever. We all tried hard, but couldn’t make it work since I’m shooting Jumanji. Academy and I were super bummed but maybe one day down the road 🥃 https://t.co/eiiMuBNOzb — Dwayne Johnson (@TheRock) 6 февраля 2019 г.

Напомним, что статуэтки на Оскар-2019 вручат уже 24 февраля.

Самого Дуэйна Джонсона можно будет увидеть на больших экранах в этом году аж два раза - в ленте Борьба с моей семьей (11 апреля) и спин-оффе Форсажа под названием Хоббс и Шоу (1 августа).

Ранее сообщалось о том, что Дуэйн Джонсон сделал важное заявление по поводу Форсажа