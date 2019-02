Дуэйн Джонсон отказался стать ведущим Оскара-2019

Всемирно известный голливудский актер Дуэйн Джонсон недавно рассказал о том, что ему поступало предложение провести церемонию Оскар еще до того, как выбор киноакадемии пал на Кевина Харта. Однако знаменитости пришлось отказаться, а само действие теперь же пройдет без ведущего.

Дуэйн написал своем Twitter о том, что был главным выбором на эту роль и заявил, что мог бы сделать самую веселую и интересную церемонию за всю ее историю, однако съемки в блокбастере Джуманджи помешали ему, а все в итоге остались разочарованы.

Ah mahalo dude, I was their first choice to host this year, and my goal was to make it the most fun and entertaining Oscars ever. We all tried hard, but couldn’t make it work since I’m shooting Jumanji. Academy and I were super bummed but maybe one day down the road 🥃 https://t.co/eiiMuBNOzb