Кладбище домашних животных: Вышел трейлер жуткого ужастика по Стивену Кингу

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Вышел трейлер нового ужастика по Стивену Кингу /Flickr

Новая экранизация одного из самых знаменитых романов мастера ужасов Стивена Кинга под названием Кладбище домашних животных обзавелась свежим трейлером. Лента обещает быть мрачной и пугающей, а сам автор даже поначалу даже не рисковал выпускать оригинал из-за его жуткой составляющей.

Официальный постер хоррора Кладбище домашних животных /facebook.com/ParamountPicturesUkraine

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В долгожданном хорроре речь пойдет о семье, которая перебралась в небольшой город и сразу же узнала, что здесь есть страшное место, где все хоронят своих животных. Трагическая участь постигает и их кота, поэтому они решают отнести его на то же кладбище. Ведь существует легенда, что питомцы возвращаются оттуда живыми. Только тогда они меняются не в лучшую сторону.

Кладбище домашних животных отправится в украинские кинотеатры уже 4 апреля.

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