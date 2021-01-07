Звезде сериала Декстер исполнилось 48 лет

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Звезда Декстера отметил годовщину /Flickr

Популярный американский актер, обладатель премий Золотой Глобус и Эмми и звезда сериала Декстер Майкл Си Холл 1-го февраля отметил свою 48-ую годовщину.

Майкл Си Холл /Getty Images

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Его актерский путь начался в 1999-ом году, когда знаменитый кинорежиссер помог ему попасть в актерский состав мюзикла Кабаре. Сразу после этого он получил роль в знаменитом телесериале Клиент всегда мертв, которая и принесла ему первую волну популярности, а также номинацию на Эмми. Он стал сниматься в различных фильмах, а уже в 2006-ом стал играть ведущего персонажа в культовом сериале Декстер, за который был удостоен Золотого Глобуса.

За последнее время Майкл снялся в ленте Ночные Игры, а также сыграл Джона Кеннеди в сериале Корона.

Актер заявлял, что он является веганом, а также утверждал, что не до конца гетеросексуален. Стоит отметить, что в 2010-ом году он поборол рак.

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