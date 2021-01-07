Плевать на супергероев: Вышел трейлер дерзкого сериала Пацаны

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Вышел трейлер сериала Пацаны /Facebook

Совсем недавно на YouTube вышел первый трейлер будущего сериала Пацаны, который основан на необычных супергеройских комиксах. Все дело в том, что здесь отношение к героям не такое любовное, а иногда даже жестокое, что придется по душе тем, кто устал от обычных кинокомиксов.

Постер сериала Пацаны /twitter.com/TheBoysTV

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Эта история рассказывает о мрачной жизни супергероев, в которой есть место алкоголю, сексу и наркотикам, а в настоящем мире они не такие уж и приятные, какими казались. И однажды власти создают тайный отряд Пацаны, члены которого всегда могут поставить зазнавшихся героев на место, применяя даже самые жестокие и дерзкие способы.

Премьера многообещающего сериала Пацаны состоится в 2019 году, точная дата остается неизвестной.

Ранее сообщалось о том, что вышел зрелищный трейлер долгожданного блокбастера Шазам