Алек Болдуин пройдет курс по управлению гневом после нападения на мужчину

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Алек Болдуин предстал пред судом за нападение на человека /Getty Images

Знаменитый голливудский 60-летний актер Алек Болдуин в ноябре прошлого года напал на мужчину, после чего был задержан полицией. Как сообщается, звезда не мог поделить место на парковке и нанес так называемому противнику удар по лицу.

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23 января состоялся суд над Болдуином, где его судили за покушение на нападение 3 степени и преследование 2 степени тяжести. Звездный актер признал, что виноват в содеянном, и ему вынесли приговор - денежный штраф в 120 долларов, а также обязательное прохождение курсов по управлению гневом до 27 марта этого года.

Напомним, что за последнее время актер Алек Болдуин снялся в нескольких фильмах - хите Звезда Родилась, где сыграл самого себя в одном эпизоде, и в новой части франшизы Миссия Невыполнима, где у него также небольшая роль.

Ранее сообщалось о том, что объявлены номинанты на премию Оскар 2019