Режиссера Богемской Рапсодии обвинили в педофилии

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Брайана Сингера обвини в растлении малолетних /Flickr

Популярный режиссер Брайан Сингер, снявший Богемскую Рапсодию, но оставивший свой пост за несколько дней до окончания съемочного процесса, снова оказался обвинен в растлении малолетних. Когда-то против него уже выдвигали обвинения, а его бывший любовник заявлял, что у того был сексуальный контакт с несовершеннолетними.

Брайан Сингер /Getty Images

Теперь же журналисты снова нашли мужчин, которые заявили, что когда-то у них был секс с режиссером. Один из них рассказал, что это случилось, когда ему было 17 лет, другой занялся сексом с Сингером в 15 лет. Они подтвердили, что Брайан знал об их возрасте.

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Также появилась информация о том, что у постановщика были свои люди, которые находили несовершеннолетних парней специально для него, а обязательным условием были молодость и красота. Стоит отметить, что некоторые говорят о наличии факта изнасилования. Однако, как продолжится это дело, станет известно со временем.

Фильм Богемская Рапсодия получил 5 номинаций на Оскар, однако Брайана Сингера Киноакадемия обошла стороной.

Ранее сообщалось о том, что создатель Богемской Рапсодии раскрыл причину ухода режиссера