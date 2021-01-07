Вышел трейлер третьего сезона украинского сериала Школа

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Появился первый трейлер третьего сезона Школа /facebook.com/shkola1plus1

Второй сезон украинского молодежного сериала Школа закончился еще в октябре 2018-го года и заставил зрителей ожидать продолжение, ведь все закончилось на непростой ноте. Теперь же создатели представили первый тизер третьего сезона, который имеет название Выпускной и выйдет уже совсем скоро.

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Детали сюжета новых серий пока разглашались, но в новом ролике показали пожар в кинотеатре и тех, кто смог спастись, пожертвовав своим здоровьем. Однако за кадром остались некоторые герои и то, удалось ли им выжить.

Точной даты премьеры третьего сезона сериала Школа пока нет, однако авторы обещают, что она состоится совсем скоро.

Ранее сообщалось о том, сколько Украина потратила на кино в 2018 году