Начало работы над Фантастическими Тварями 3 перенесли

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Съемки новых Фантастических тварей перенесены /Flickr

Ставшая популярной франшиза, основанная на киновселенной Гарри Поттера, Фантастические Твари утверждена студией Warner на пять частей. Следующий фильм из серии должен был выйти в ноябре 2020-го года, однако съемочный процесс оказался отложен.

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Официальные причины переноса не называются, однако теперь известно, что фильм начнут снимать осенью этого года, а не летом, как сообщалось ранее. Таким образом, может быть изменена дата премьеры.

Вполне возможно, что создатели решили поработать тщательнее над сценарием. Такое решение может быть связано с тем, что вторая часть собрала в прокате всего 647 миллионов долларов, что значительно меньше, чем сборы первой - 814 млн. Также рейтинг Преступлений Грин-де-Вальда на Rotten Tomatoes 38%, что является неудачным результатом.

Лента Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда вышла 15 ноября 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что Джуд Лоу назвал Дамблдора кумиром геев-детей