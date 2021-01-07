Пеннивайз до жути пугал Джеймса МакЭвоя на съемках Оно 2

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Билл Скарсгард в образе Пеннивайза напугал Джеймса МакЭвоя /Flickr

Популярный голливудский актер Джеймс МакЭвой сыграл одну из главных ролей в продолжении успешного фильма ужасов Оно, основанного на романе Стивена Кинга. Во второй части герои, входящие в Клуб неудачников, снова столкнутся с демоническим клоуном Пеннивайзом, однако теперь они уже довольно взрослые, ведь по сюжету со времен событий первой части прошло 27 лет.

Джеймс МакЭвой /Flickr

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В интервью на шоу Доброе утро, Америка, актер рассказал о том, что считает Билла Скарсгарда потрясающим актером и хорошим парнем, однако, по его словам, тот его настолько пугал, что было даже не по себе. Джеймс также отметил, что все актеры, участвующие в проекте, снимались в довольно необычных фильмах. "Сегодня мы не хотим быть актерами, не нравится мне здесь" - добавил МакЭвой. Также он поведал зрителям о том, что с самого детства не любит клоунов.

Фильм Оно 2 выйдет в украинских кинотеатрах 5 сентября 2019 года.

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