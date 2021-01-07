Звезде фильма 1+1/Неприкасаемые исполнился 41 год

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Омару Си исполнился 41 год /Flickr

20 января всемирно известному французскому актеру, обладателю премии Сезар, звезде киношедевра 1+1: Неприкасаемые Омару Си исполнился 41 год.

Омар Си /Getty Images

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Еще во время учебы в школе будущая кинозвезда стал работать на радио, а как только окончил учебу, то получил выгодное предложение от одного продюсера создать свое шоу. Так и появился проект на телевидении, который назывался Омар и Фред - Си вел его вместе с Фредом Тесто. Его первые незначительные появления в кино начались в 2001-ом году, и он оставался второстепенным актером до тех пор, пока не исполнил одну из главных ролей в знаменитом шедевре 1+1/Неприкасаемые. После этой ленты, став более популярным, он снялся в таких фильмах, как Самба, Люди Икс: Дни минувшего будущего, Шоколад, Мир Юрского периода, Все начинается завтра (2+1) и других.

Сейчас он продолжает развивать свою карьеру и в будущем примет участие в нескольких кинокартинах, в большинстве из которых сыграет главные роли.

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