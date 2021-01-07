Звезде блокбастера Стражи Галактики исполнилось 50 лет

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Дэйву Батисте исполнилось 50 лет /Flickr

Знаменитому голливудскому киноактеру, рестлеру, прославившемуся после WWE, и звезде кинематографической вселенной Marvel Дэйву Батисте исполнилось 50 лет.

Дэйв Батиста в роли Дракса /Flickr

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С самого начала спортивной карьеры ему говорили, что будущего в рестлинге у него нет. Однако уже в 2000-ых году он стал участником WWE, а через несколько лет стал чемпионом в тяжелом весе и становился все больше знаменитым. В 2006-ом году Батиста стал сниматься в кино, однако только после ухода из большого спорта его творческий путь стал развиваться. Уже в 2013-ом он исполнил роль Дракса Разрушителя в блокбастере Стражи Галактики, после чего стал неотъемлемой частью киновселенной Marvel. Также он снялся в фильмах Риддик, 007:Спектр, План Побега 2-3, Бегущий по лезвию 2049, Бушвик и других.

Следующим фильмом с его участием станут Мстители 4: Финал, премьера которого состоится 26 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что звезда Стражей Галактики сыграет в экранизации знаменитой фантастики