Охота на Киану Ривза: Вышел первый трейлер фильма Джон Уик 3

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Вышел трейлер фильма Джон Уик 3 /twitter.com/JohnWickMovie

Первая часть фильма Джон Уик с Киану Ривзом в главной роли стала настоящим хитом в 2014-ом году. Все это благодаря тому, что в фильме были интересный сюжет и персонажи, а также качественная картинка и постановка, что выделяло его на фоне остальных боевиков. Теперь это большая вселенная, новая часть которой выйдет уже в этом году. А сейчас создатели опубликовали первый официальный трейлер и постер будущей третьей картины.

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Главного герою - киллеру по имени Джон Уик - теперь приходится сбегать, ведь он нарушил кодекс гильдии убийц и стал самым настоящим изгоем. За него назначена огромная награда, а вокруг каждый хочет обрести славу благодаря убийству такого человека. И теперь эта охота набирает все больших оборотов, а судя по трейлеру, лента выйдет еще и крайне зрелищной.

Долгожданный боевик Джон Уик 3: Парабеллум выйдет в украинский прокат 16 мая 2019 года.

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