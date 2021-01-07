Жестокий герой: Появился трейлер второго сезона Каратель от Marvel

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Вышел трейлер второго сезона сериала Каратель /Flickr

Совсем недавно стриминговый сервис Neflix закрыл почти все сериалы, основанные на комиксах Marvel. Однако Каратель был продлен, и уже появился новый трейлер второго сезона, который показывает сюжет, зрелищность и главного злодея в новых сериях.

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Фрэнк Кастл, он же Каратель, появился во втором сезоне Сорвиголовы и сразу же завоевал любовь зрителей, получив сольный проект. Именно в нем он отомстил за смерть своей семьи, показывая всю свою жестокость (насколько себе это может позвонить Netflix и Marvel) и ненависть к несправедливости. В грядущем сезоне его главным врагом станет изменившийся Билли Руссо, которого Каратель не так давно победил.

Премьера всех серий второго сезона Карателя состоится 18 декабря.

Ранее сообщалось о том, что Netflix закрыли сериал Сорвиголова