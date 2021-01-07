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Кровавое искусство: Вышел трейлер будоражащего триллера с Джилленхолом

Остросюжетный фильм Бархатная бензопила выйдет в этом году на Netflix
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Появился трейлер фильма Бархатная Бензопила с Джилленхолом и Малковичем
Появился трейлер фильма Бархатная Бензопила с Джилленхолом и Малковичем
/Flickr

Знаменитый голливудский актер Джейк Джилленхол продолжает активно сниматься в кино. Уже этим летом выйдет блокбастер Человек-паук: Вдали от дома, где он сыграл злодея Мистерио. Еще одной лентой с ним в этом году станет остросюжетный триллер Бархатная бензопила, который совсем недавно обзавелся трейлером.

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Лента расскажет о картинах знаменитого художника, на которые с жадностью бросаются все коллекционеры, ценители искусства и знатоки. Его произведения необычны и притягательны, в них есть что-то глубокое. Но внезапно они понимают, что за ними кроется зло.

Вместе с Джилленхолом одну из главных ролей в ленте сыграл Джон Малкович. Режиссерское кресло занят Дэн Гилрой, сотрудничавший с Джейком над фильмом Стрингер, который вызвал массу положительных отзывов.

Триллер Бархатная бензопила выйдет на Netflix 1 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер многострадальной драмы с Мэлом Гибсоном

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