Профессор и безумец: Вышел трейлер многострадальной драмы с Мэлом Гибсоном

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Вышел трейлер нового фильма с Гибсоном и Пенном /Getty Images

На YouTube представлен первый официальный трейлер биографической картины Профессор и Безумец, в которой главные роли играют Мэл Гибсон и Шон Пенн. Лента много лет находилась в разработке, а также в подвешенном состоянии, в связи с судебным разбирательством Гибсона и студии Voltage.

Мэл Гибсон и Шон Пенн /Getty Images

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Сюжет разворачивается вокруг реальной истории двух людей. Первый из них - профессор Сюррей (Мэл Гибсон), создавший Оксфордский словарь английского языка, а другой - военный врач Майнор (Шон Пенн), присылавший для издания неизвестные определения. Последний оказался в тюрьме для психически больных и однажды профессор прибыл туда, чтобы ближе с ним познакомиться.

Долгожданная биографическая драма Профессор и Безумец увидит свет 6 июня 2019 года.

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