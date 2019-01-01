Дракон и Дейенерис: Вышел ролик со свежими кадрами из Игры Престолов

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Дейенерис и Джон Сноу /Скриншот с YouTube

Знаменитый канал HBO, который подарил зрителям множество любимых проектов, выпустил новый проморолик, где показаны небольшие моменты из будущих сериалом. Так, в свежем видео можно заметить фрагменты из нового сезона Настоящего Детектива, сериала Большая Маленькая ложь, а также из Хранителей и финала Игры Престолов.

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Из многосерийного супергеройского проекта от DC Хранители, где одну из центральных ролей сыграл Джереми Айронс, представили нескольких персонажей в разноцветных масках. В отличие от графического романа Алана Мура и его экранизации от Зака Снайдера, эта версия будет более современной и обратиться к волнующим вопросам 21-го столетия.

Несмотря на то, что создатели Игры Престолов хранят в строгом секрете сюжетные детали финального сезона Игры Престолов, в видео все же показали некоторые кадры, а именно - знакомство Дейенерис с Сансой Старк (там также присутствует Джон Сноу) и дракона Визериона.

Игра Престолов будет представлена уже в конце апреля этого года, однако, когда именно выйдет сериал Хранители, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что Джорах Мормонт из Игры Престолов рассказал о безопасности и страхах на съемках