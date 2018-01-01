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Король Лев будет отличаться от мультфильма обилием новых сцен

Ремейк классического мультфильма не будет его копировать
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Король Лев не будет повторять классический мультфильм
Король Лев не будет повторять классический мультфильм
/Flickr

Грядущий игровой фильм Король Лев от Disney не так давно обзавелся трейлером и собрал множество миллионов просмотров, став полноценным хитом Сети. Фанаты классической анимационной ленты успели заметить, что множество кадров повторяли визуальный ряд оригинала. У многих вызвало это вопросы, связанные с тем, что нет смысла делать все то же самое. Однако их сомнения были улетучены.

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Продюсеры новой картины утверждают, что некоторые сцены, конечно же, совпадают, но в ленте также будет присутствовать множество новых. Так же, как и само производство - там будет присутствовать и анимация, и живые действия, которые уже использовал Джон Фавро в фильме Книга Джунглей.

Король Лев отправится покорять украинский прокат 18 июля 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Леди и Бродяга вернутся в кино с живыми собаками

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