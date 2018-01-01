Актеру Жерару Депардье исполнилось 70 лет

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Жерар Депардье /Getty Images

Знаменитый французский актер, обладатель нескольких кинопремий Жерар Депардье отметил свое 70-летие.

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Еще с юношества он проявлял самостоятельность в плане выбора своего пути по жизни. Депардье любил путешествовать и даже, будучи подростком, попал на Средиземное море. После этого вместе со своим товарищем в 1965-ом году он отправился в Париж, даже не сообщив об этом своим родителям. Его компаньон учился в школе актерского мастерства и Жерар решил составить ему компанию, но преподаватель сразу же пригласил его на сцену, чтобы тот исполнил пантомиму. Именно это и стало началом его актерской жизни, ведь после он стал учиться у Жана-Лорана Коше, а уже в 1967-ом дебютировал в кино.

Несколько лет актер снимался в различных лентах, но именно в 1974-ом году стал знаменитым после Вальсирующих. Тогда же он стал востребованным актером и снялся во многих фильмах, среди которых Слишком красива для тебя, Актеры, Сколько ты стоишь?, Граф Монте-Кристо, Человек в железной Маске, серия картин про Астерикса и Обеликса и многие другие, которые полюбили зрители.

Депардье продолжает свою кинодеятельность, хоть уже и не столь активно снимается в кино. Он появляется на экране не часто и в небольших ролях.

Ранее сообщалось о том, что Жерар Депардье оказался в центре сексуального скандала