До жути: Вышел трейлер леденящего кровь ужастика Мы

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Вышел трейлер фильма Мы /Скриншот с YouTube

Режиссер Джордан Пил в 2017-ом году выпустил довольно необычный хоррор Прочь, который зрители восприняли довольно неоднозначно, однако критики его в основном хвалили, а к тому же он был номинирован на Оскар в нескольких категориях. В итоге лучшим фильмом не стал, но премию за оригинальный сценарий получить смог. Теперь же постановщик готовит новую ленту, которая называется Мы и обещает быть зрелищнее, мрачнее и более пугающей. К тому же на YouTube уже состоялась премьера полноценного трейлера.

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Лента Мы расскажет о семье, которая отдыхает на летних каникулах в пляжном домике, но внезапно одна из главных героинь начинает подозревать, что за ними кто-то наблюдает. Однажды возле их жилья появляются странные люди, которые угрожают их жизням.

Хоррор Мы выйдет на широких экранах 19-го марта 2019-го года.

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