Бен Аффлек поищет дочь в остросюжетном триллере

Новый фильм с Аффлеком будет основан на бестселлере Я все еще жива

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Бен Аффлек /Getty Images

Совсем скоро в разработку будет запущена новая лента, основанная на книге Я все еще жива, автором которой является Кейт Элис Маршалл. Главную роль в экранизации получил актер Бен Аффлек, который после проблем с алкоголем стал более активно сниматься в кино и параллельно участвует еще в нескольких проектах.

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Сюжет фильма развернется вокруг юной девочки, которая после автокатастрофы, потеряв свою мать, осталась жить у отца (именно его и сыграет Бен) вдали от привычного для нее мира. Совсем случайно она оказывается в темном лесу, где помощи можно ждать только от пса ее родителя. И в таком ужасном положении она начинает осознавать, что ее внутренняя сила намного больше, чем казалось.

Актрису на главную роль пока не нашли. Стоит отметить, что оригинал уже окрестили чем-то похожим на Дикую и Выжившего с Ди Каприо. Дата начала производства и выхода фильма пока не была объявлена.

Напомним, что уже в марте 2019-го на Netflix выйдет фильм Тройная граница с Беном Аффлеком в главной роли.

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