Пришельцы и Крис Хемсворт: Появился трейлер новых Людей в Черном

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Вышел трейлер новых Людей в Черном /Скриншот с YouTube

Мягкий перезапуск знаменитой трилогии о миграционной службе пришельцев Люди в Черном в последнее время пополнялся новыми сюжетными деталями. Теперь же студия Sony выпустила первый официальный трейлер долгожданной картины.

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Сюжет фильма будет снова построен вокруг двоих агентов тайной службы, однако теперь это будут девушка (Тесса Томпсон) и парень (Крис Хемсворт). А масштабы их работы будут намного больше, ведь они теперь ведут контроль по всему миру. Но опасность может находиться и ближе, ведь, как оказалось, в их рядах завелся шпион.

Официальный постер Люди в Черном: Интернэшнл /facebook.com/meninblack

Трейлер нам показал все то, за что так любят зрители данную франшизу - спецэффекты, юмор, отличный экшн, различную атрибутику и в целом качественную картинку.

Люди в Черном: Интернэшнл появится в украинском прокате 13 июня 2019 года.

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