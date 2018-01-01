Вышел трейлер драйвового блокбастера Хеллбой: Возрождение кровавой королевы

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Вышел трейлер нового Хеллбоя /Скриншот с YouTube

Студия Lionsgate Movies выпустила первый официальный трейлер грядущей экранизации комиксов об адском герое Хеллбое. Лента обещает быть драйвовой, а к тому же создатели пообещали жестокость, кровавость и рейтинг 18+.

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В трейлере зрителям показали множество экшн-кадров со спецэффектами, а также дали понять, что фильм будет наполнен драйвом и юмором, в отличие от первых экранизаций. Помимо главных персонажей, монстров и некоторых сцен с ними, в ролике также представили Милу Йовович, которая здесь играет роль злодейки.

Постер фильма Хеллбой /twitter.com/HellboyMovie

Новый Хеллбой будет покорять кинотеатры прямо перед выходом четвертых Мстителей - 11 апреля 2019 года.

Трейлер в оригинале:

Трейлер в русском дубляже:

Ранее сообщалось о том, что блокбастер Хеллбой будет жестоким и кровавым