Режиссер Голодных Игр снимет ремейк культовой фантастики

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Звездный крейсер Галактика /Flickr

Работа над перезапуском знаменитой фантастической ленты Звездный крейсер Галактика началась еще в 2009-ом году, однако так и не сдвинулась с места до сих пор. Теперь же к проекту подключился режиссер Френсис Лоуренс, который снял серию Голодных Игр (кроме первого фильма), Я - Легенда и Константин: Повелитель Тьмы.

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История, которая будет рассказана в фантастическом проекте, строится вокруг спасенного крейсера под названием Галактика, который списан в музей. Внеземная раса победила всех земных солдат и пошла в наступление на планеты, где обитают люди. И когда все уже уничтожено, последняя надежда осталась на тот самый звездный крейсер.

Звездный крейсер Галактика (2003-2009) /Flickr

Оригинальный сериал увидел свет в 1978-ом году, когда как раз была популярная франшиза Звездные Войны. Также с 2003-го по 2009-ый выходила новая версия Галактики. Изначально в режиссерское кресло полнометражной картины должен был сесть Брайан Сингер, однако работа так и не была начата.

Дата начала производства и выхода фантастического фильма пока неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что Джордж Лукас стал самым богатым знаменитым режиссером