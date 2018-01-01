Великий актер, клоун и солдат: Чем запомнился Юрий Никулин

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Юрию Никулину могло исполниться 97 /Кадр из фильма Кавказская пленница

Великому советскому актеру, артисту цирка, режиссеру и ведущему Юрию Никулину 18 декабря могло исполниться 97 лет.

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После того, как он окончил среднюю школу, сразу отправился на войну и был награжден За Отвагу. Далее последовали тщательные попытки поступить в театральные ВУЗы, которые оборачивались для Юрия провалом, так как никто не видел в нем актерского таланта. Конечно, позже у него вышло попасть в школу разговорных жанров, после которой он стал ассистировать клоуна Карандаша, вместе с ним разъезжая по гастролям. Спустя два года родился знаменитый дуэт клоунов Никулин и Шуйдин и в то же время Юрий сыграл свою первую (совсем небольшую) роль в кино.

Никулин с однополчанами /Flickr

Со временем актер стал сниматься в лентах Леонида Гайдая, которые принесли ему большую славу и народную любовь. В наше время многие помнят трио Трус, Балбес и Бывалый, родившиеся в короткометражке Пес Барбос и необычный кросс. Именно за ней пошли легендарные комедийные кинокартины Операция Ы и другие приключения Шурика, а также Кавказская пленница. Помимо знаменитого образа здесь, народ полюбил с ним фильмы Бриллиантовая рука, 12 стульев и Старики-разбойники.

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Но не только комедийными ролями прославился Никулин. В ленте Когда деревья были большими он проявил огромный талант драматического актера, а продолжил его развивать в киношедеврах Андрей Рублев, Они сражались за Родину и Двадцать дней без войны.

Юрий Никулин /Wikipedia

Юрий Никулин ушел из жизни после осложнений, полученных от операции на сердце в 1997-ом году. Ему было 75 лет.

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