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20 декабря в новом кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Smart Plaza на КПИ состоится премьера научно-фантастического триллера "Дубликат". Главную роль в фильме сыграл Энсел Эльгорт, один из самых востребованных актеров Голливуда и звезда ленты "Малыш на драйве".

По сюжету, молодой парень Джонатан живет скучной жизнью – весь день он работает архитекторов в офисе на Манхеттене, ни с кем не общается, а вечером возвращается домой и ложится спать. Но его вторая личность Джон в это время пробуждается и начинает вести бурную жизнь: зависает в баре с друзьями, отрывается на вечеринках и ищет безудержных приключений. На утро Джонатан получает сообщение о проведенной ночи своей "теневой стороны". Чтобы их сосуществование было возможным, они должны придерживаться строгих правил! Но правила существуют для того, чтобы их нарушать, и однажды Джон заводит отношения с девушкой.

Украинская премьера фильма "Дубликат" состоится в новом кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Smart Plaza на КПИ, где присутствует все новушие технологии. Все гости смогут попасть на звездную вечеринку перед сеансом с welcome drink от Jack Daniels Tennessee Fire, а потом насладиться фильмом благодаря ультрасовременным экранам.

20 декабря

Кинотеатр Оскар (ТРЦ SMART PLAZA, м. Политехнический институс, пр. Победы 24А). Начало вечеринки: 19:00. Начало сеанса в 20:00.