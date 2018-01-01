Утвердили актера на роль графа Дракулы в новом сериале Netflix

Назвали имя актера, который сыграет графа Дракулу в новой экранизации.

Поделись







Актер Клас Банг /instagram.com/claesbang

Читай также: Сильнейшая супергероиня: Вышел официальный трейлер Капитан Марвел

Стриминговый сервис Нетфликс вместе с ВВС снимут новый сериал о румынском графе Дракула. На главную роль пригласили актера из Дании, 51-летнего Класа Банга, который знаком зрителю по недавней премьере "Девушка в паутине".

Заметка на сайте о Класе Банге /Скриншот с instagram.com

В своем Инстаграм Банг разместил несколько публикаций о его назначении на роль. Одна из статей называется: "Зло получило нового предводителя".

/.instagram.com/claesbang

Банг – театральный и киношный актер. В 2017-м сыграл в фильме Рубена Эстлунда "Квадрат", который получил награду в Каннах.

Сериалом о графе-вампире занимаются авторы "Шерлока" - Стивен Моффат и Марк Гэтисс.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер нового мини-сериала Netflix о кроликах.