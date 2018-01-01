Утвердили актера на роль графа Дракулы в новом сериале Netflix
Назвали имя актера, который сыграет графа Дракулу в новой экранизации.
Актер Клас Банг/instagram.com/claesbang
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Стриминговый сервис Нетфликс вместе с ВВС снимут новый сериал о румынском графе Дракула. На главную роль пригласили актера из Дании, 51-летнего Класа Банга, который знаком зрителю по недавней премьере "Девушка в паутине".
Заметка на сайте о Класе Банге/Скриншот с instagram.com
В своем Инстаграм Банг разместил несколько публикаций о его назначении на роль. Одна из статей называется: "Зло получило нового предводителя".
Банг – театральный и киношный актер. В 2017-м сыграл в фильме Рубена Эстлунда "Квадрат", который получил награду в Каннах.
Сериалом о графе-вампире занимаются авторы "Шерлока" - Стивен Моффат и Марк Гэтисс.
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