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Как фото Бенедикта Камбэрбэтча появилось на украинском учебнике

Обложку украинского учебника по литературе украсили фото британского актера Бенедикта Камбэрбэтча.
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Учебник по зарубежной литературе для 10 класса
Учебник по зарубежной литературе для 10 класса
/Издательство Грамота

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На обложке нового учебника по зарубежной литературе для десятиклассников появился британский актер Бенедикт Камбербэтч. Актер изображен в образе шекспировского Гамлета.

Руководитель проекта рассказала, что так авторы собираются привлечь внимание учеников к предмету и показать, что просто связать классику с новыми звездами.  Заодно авторы хотели напомнить ученикам, что шекспировский "Гамлет" ярко представлен в театре. Именно в лондонской театральной постановке его воплощает Камбэрбэтч.

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Также, чтобы заинтересовать современных учеников, учебник дополнили интересными фактами о реальных местах и событиях, которые фигурировали в произведениях. Например, к Гамлету – подали статью о датском замке Кронборг, где, по сюжету, разворачивается история.

Электронную версию учебника распространяют среди учеников бесплатно.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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