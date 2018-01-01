Актрисе Джуди Денч исполнилось 84 года

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Джуди Денич /Flickr

Сегодня, 9 декабря, всемирно известная британская актриса, обладательница Золотого Глобуса и Оскара, а также BAFTA и других премий Джуди Денч отменила свою 84-ую годовщину.

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В далеком 1957-ом году актриса дебютировала на сцене театра в постановке Гамлет, а уже спустя 4 года стала частью Королевского Шекспировского театра. Параллельно в 80-ых она начала сниматься в кино, а настоящее признание получила благодаря тому, что исполнила роль М в фильмах о Джеймсе Бонде. Заслуженного Оскара она удостоилась за то, что воплотила на экране Елизавету I во Влюбленном Шекспире. К слову, киноакадемикам хватило всего 8 минут экранного времени, чтобы оценить талант Джуди.

Дэниел Крэйг и Джуди Денч /Flickr

На счету актрисы множество успешных и признанных кинокартин, таких, как Гордость и Предубеждение, Джейн Эйр, Дж. Эдгар, Скандальный Дневник, Шоколад, Филомена и фильмы Бондианы с 1995-го по 2012-ый годы (в Спектре 2015-го ее появление было только в сообщении агенту 007).

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Последний вышедший фильм с ее участием - Убийство в Восточном экспрессе, однако совсем скоро увидит свет лента Артемис Фаул от Disney и экранизация знаменитого мюзикла Кошки, в которых сыграла Джуди Денч.

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