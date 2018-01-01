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Герой киносаги "Игра престолов" /Facebook.com

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В Сеть выложили первый тизер 8 сезона киносаги "Игра престолов", который выходит в апреле будущего года.

Компания НВО, которая умело поддерживает интригу с событиями в сериале, не сплоховала и на этот раз – в тизере не фигурируют герои. На экране – взаимодействия двух стихий – льда и пламени.

8 сезон киносаги будет из 6 эпизодов, а не из 10, как предыдущие, и основан на черновиках к книге "Песнь льда и огня" Джорджа Р. Р. Мартина.

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Это продолжение событий, которые развивались в 7 сезоне. Однако, что именно будет происходить с героями - до последнего не разглашалось.

Фанаты создавали свои версии и даже прибегали к программам, моделирующим развитие сюжета фильмов, на основе уже имеющейся информации.

Бюджет картины – около 15 млн долларов за одну серию.

Ранее мы писали, о чем будет приквел "Игры престолов".