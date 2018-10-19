Кого британские аналитики назвали худшей актрисой за последние 20 лет

Киноаналитики определили актеров, которые стали самыми непопулярными за последние 20 лет.

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Джессика Альба /instagram.com/jessicaalba

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Британские аналитики назвали имена актеров, которые чаще всего снимались в неуспешных проектах.

На основе данных составили "антирейтинг" звезд за последние 20 лет.

Об этом написала британская The Daily Mail.

Самой неуспешной стала голливудская звезда Джессика Альба.

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По данным экспертов, более 20 лет актриса снималась в картинах, которые собирали самую маленькую кассу в прокате. Также фильмы с ее участием не получали высокой оценки критиков. Так, из 35 проектов актрисы – высокой оценки удостоен только "Город грехов".

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Далее в списке "неуспешных" следуют супруга Джастина Тимберлейка - Джессика Бил, еще актриса, запомнившаяся по роли в Крик-2 - Хизер Грэм, также звезда картины "Сайлент Хилл" - Рада Митчелл и обладательница Оскара за роль в картине "Мизери" Кэти Бейтс.

В список "антирейтинговых" актеров попали звезда сериала "Лас-Вегас" Джош Дюамельи, шотландец Джерард Батлер, известный ролью в "300 спартанцев" и даже оскароносный любимец публики Робин Уильямс. Эксперты отметили, что его последние киноработы не впечатляют.

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