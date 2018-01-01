Вышел трейлер необычного мини-сериала Netflix о кроликах

В Сети появился первый трейлер "Обитатели холмов".

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Кадр из трейлера "Обитатели холмов" /Скриншот с YouTube

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В Сеть выложили первый трейлер мини-сериала о необычных путешествиях кроликов "Обитатели холмов", который сняли ВВС и Netflix.

Проект создали на основе книги англичанина Ричарда Адамса, которую он написал в 1972-м.

По сюжету, семейство кроликов, покидают свою зону обитания, увидев сон о надвигающейся катастрофе. В поисках нового дома, кролики отправляются в долгое и опасное путешествие, которое заставляет их поменять свое виденье мира. По дороге они видят кроличьи колонии, сражения среди правителей и картины уничтожения вида.

Роли в фильмах озвучат британские актеры.

Сериал будет состоять из 4 серий. Первая выйдет на канале Netflix 23 декабря.

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