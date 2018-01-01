Переключиться на мобильную версию

Вышел трейлер необычного мини-сериала Netflix о кроликах

В Сети появился первый трейлер "Обитатели холмов".
Поделись

Кадр из трейлера
Кадр из трейлера "Обитатели холмов"
/Скриншот с YouTube

Читай также: Сильнейшая супергероиня: Вышел официальный трейлер Капитан Марвел

В Сеть выложили первый трейлер мини-сериала о необычных путешествиях кроликов "Обитатели холмов", который сняли ВВС и Netflix.

Проект создали на основе книги англичанина Ричарда Адамса, которую он написал в 1972-м.

По сюжету, семейство кроликов, покидают свою зону обитания, увидев сон о надвигающейся катастрофе. В поисках нового дома, кролики отправляются в долгое и опасное путешествие, которое заставляет их поменять свое виденье мира. По дороге они видят кроличьи колонии, сражения среди правителей и картины уничтожения вида.

Роли в фильмах озвучат британские актеры.

Сериал будет состоять из 4 серий.  Первая выйдет на канале Netflix 23 декабря.

Ранее мы писали, что вышел зрелищный тизер "Захар Беркут".

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Afisha.bigmir.net
Поделись
Теги
ВВС Netflix Ричард Адамс Обитатели холмов Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь