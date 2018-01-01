В киновселенной Marvel появится новый яркий супергерой

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Герой комиксов Мастер Кунг-Фу /facebook.com/ComixWorldMK

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Киношная вселенная Marvel пополнится фильмом о супергерое с азиатским типом внешности. Об этом пишет американский сайт Deadline.

Герой Шанг-Чи, еще известный как Мастер Кунг-Фу - перекочует из комиксов, которые рисуют еще с 1973-го.

Как и герой Черная пантера, Шанг-Чи не обладает сверхъестественными способностями, однако он виртуозно использует приемы восточных единоборств.

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В комиксах, он сын главы криминального мира Фу Манчу, одурманенного идеей завоевать мир. Отец и обучил Шанг-Чи искусству боя. Однако, когда он узнал правду о стремлениях родителя - выступил против него. По сюжету, Шанг-Чи боролся и в команде Героев – вместе с Железным кулаком, и с Мстителями.



Над сценарием картины будет работать Дэйв Каллахэм - создатель "Годзиллы" и второго фильма о Чудо-женщине. Источники сообщают, что сейчас студия Marvel ищет для фильма режиссера и актеров с азиатской внешностью. Дата начала съемок пока неизвестна.

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