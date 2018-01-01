В Сеть выложили первый тизер исторического экшена "Захар Беркут" с голливудским актером Робертом Патриком в главной роли.

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Актер Роберт Патрик в роли Захара Беркута в украинском фильме /facebook.com/ZakharBerkutFilm

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Вышел первый тизер исторического экшена "Захар Беркут", режиссера Ахтема Сеитаблаева.

Главную роль в нем сыграл голливудский актер Роберт Патрик, известный по роли "жидкого терминатора Т-1000" во второй части культовой картины. Патрик воплотит украинского национального героя из повести Ивана Франко.

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По сюжету, события происходят в 1241-м. Монгольская Орда, идя на запад, доходит до украинских Карпат. Войско кочевников с пленными останавливается у подножия гор на ночлег. Нескольким охотникам из поселения Тухли удается ночью освободить пленников. Ординцы во главе в ханом Бурундой решают отомстить и уничтожить карпатские селения. Однако, община охотников, возглавляемая Захаром Беркутом, разрабатывает план, как остановить врагов.

Кроме Роберта Патрика, в картине сыграют еще несколько голливудских актеров. Томми Фленаган, который известен по картинам "Гладиатор" и "Храброе сердце", выступит в роли Тугарина Вовка, а одного из сыновей Беркута, Максима, воплотит молодой голливудский актер Alexander MacNicoll.

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Также будут звезды, "засветившиеся" в украинском кино. Олег Волощенко, известный по роли богатыря в фэнтези "Сторожевая застава", сыграет наемника-викинга, а Виктор Жданов - "Дед" из картины "Киборги" - одного из старейшин селения.

Часть съемок проходила в украинских Карпатах.

На экраны фильм выйдет 10 октября 2019-го.

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