Создатели киносаги "Игра престолов" рассказали, о чем будет приквел "Длинная ночь".

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Дети леса /Скриншот с YouTube

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Создатели "Игры Престолов", согласно сообщениям в СМИ, активно обсуждают приквел киносаги, который, скорее всего, будет носить название "Длинная ночь".

По сюжету, события картины происходят в "Эру героев" - за 8 тыс лет до происходящего в "Игре престолов" и задолго до правления династии Таргариенов и их легендарных драконов. Информацию обнародовал канал НВО.

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По сюжету, Эра героев длилась почти 4 тысячи лет. Началась она с мирного договора между представителями легендарной нечеловеческой расы - Детьми леса и Первыми людьми, потомками которых стали северные народы Старков и кочевников – Одичалых. Закончилась Эра тем, что народ Андалов завоевал большую часть Вестероса и стал доминировать в Семи Королевствах.

Нечеловечекая раса дети леса /Скриншот с YouTube

В самой киносаге об Эре Героев вспоминают в двух случаях. Во-первых, в те смутные времена появились полулегендарные чудовищные создания Белые Ходоки; во-вторых, герои Игры Престолов предполагают, что как раз в Эру Героев была эпоха Длинной ночи – зима, длиною в целое поколение, которая принесла Белых Ходоков на юг.

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Ключевыми в новой истории о давних событиях "мира Джорджа Мартина" выступают герои. В сюжете будут фигурировать Бран Старк и Ланн Умный. По преданию, их потомки положили начало домов Старков и Ланнистеров.

Также сюжет приквела обещает быть богатым на фантастические элементы, поскольку в Эпоху героев в Вестеросе было много волшебных обитателей – магические Древовидцы и армии гигантов.

Белый ходок /Скриншот с YouTube

А еще создатели киносаги обещают раскрыть неожиданные секреты истории Вестероса, создания Белых Ходоков и тайн рода Старков.

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Также, как в киносаге, в приквеле обещают наличие властных героинь. Свою роль в картине уже подтвердила Наоми Уоттс, которая воплотит "волевую светскую даму с загадочным прошлым". Также в приквеле появится Burberry Джош Уайтхаус. Сценарий Джордж Р. Р. Мартин создает вместе с известной британской сценаристкой Джейн Голдман.

Ранее мы писали, что у Игры престолов появится необычное продолжение.