Не из школьной программы: Стало известно, кто сыграет Лесю Украинку

Определили актрису на роль Леси Украинки в новом украинском фильме.

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Актриса Дарья Полунина /Facebook.com

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Стало известно, кто сыграет украинскую поэтессу Лесю Украинку в байопике Наны Джанелидзе "Леся Українка. Узлісся". Главную героиню воплотит 26-летняя Дарья Полунина, которая известна зрителю по роли в короткометражке "Кровянка" Аркадия Непиталюка.

Режиссер фильма рассказала, что Дарья на пробах буквально очаровала присутствующих. Также Джанелидзе поделилась, что Леся Украинка в исполнении Полуниной поможет зрителям отойти от упрощенного, "школьного" восприятия многогранной героини.

Создатели фильма обещают раскрыть много неизвестных деталей из жизни великой поэтессы.

/Скриншот с Facebook

Пользователи Сети комментируют выбор актрисы на роль Леси.

/скриншот с Facebook

Большинство отмечает, что Полунина не похожа с героиней внешне.

/Скриншот с Facebook

Многие пишут, что Дарья талантливая актриса, потому им интересно ее увидеть в таком образе.

/Скриншот с Facebook

Ранее мы писали, что украинское Скажене весилля собрало рекордную сумму в прокате.