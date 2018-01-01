Не из школьной программы: Стало известно, кто сыграет Лесю Украинку
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Стало известно, кто сыграет украинскую поэтессу Лесю Украинку в байопике Наны Джанелидзе "Леся Українка. Узлісся". Главную героиню воплотит 26-летняя Дарья Полунина, которая известна зрителю по роли в короткометражке "Кровянка" Аркадия Непиталюка.
Режиссер фильма рассказала, что Дарья на пробах буквально очаровала присутствующих. Также Джанелидзе поделилась, что Леся Украинка в исполнении Полуниной поможет зрителям отойти от упрощенного, "школьного" восприятия многогранной героини.
Создатели фильма обещают раскрыть много неизвестных деталей из жизни великой поэтессы.
Пользователи Сети комментируют выбор актрисы на роль Леси.
Большинство отмечает, что Полунина не похожа с героиней внешне.
Многие пишут, что Дарья талантливая актриса, потому им интересно ее увидеть в таком образе.
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