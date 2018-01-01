Отражение реальности: Названа дата выхода пятого сезона Черного Зеркала

Популярный сериал выйдет уже в этом месяце

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Названа дата выхода продолжения Черного Зеркала /Кадр из сериала

Один из самых знаменитых сериалов современности под названием Черное Зеркало возвращается в эфир уже совсем скоро. Стриминговый сервис Netflix, на котором он выходит, опубликовал график релизов декабря.

BEFORE YALL START ASKING THIS WAS ON A VERIFIED ACCOUNT AND THEN THEY DELETED IT BC NETFLIX PROB DIDNT WANT PPL TO KNOW BUT ANYWAYS pic.twitter.com/IbVGnfB8nt — karz (@langdonsslut) 29 ноября 2018 г.

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Черное зеркало - это многосерийный проект, в котором каждый эпизод рассказывает отдельную законченную историю, почти ничем не связанную с остальными. Этот сериал отражает мрачную действительность и то, как на наши жизни влияют современные технологии. Гаджеты, различные интернет-алгоритмы, отслеживание местоположения и поисковых запросов - вся жизнь и реальность поменялась, а человечество поклоняется новым разработкам. Именно за будущее беспокоятся создатели шоу, показывая это черное зеркало своему зрителю.

Весь пятый сезон сериала Черное Зеркало выйдет 28 декабря 2018-го года на Netflix.

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