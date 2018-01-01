Зачем актрису Джулию Робертс сделали похожей на Ким Кардашьян

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Американская актриса Джулия Робертс /Скриншот с YouTube

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Американская актриса 51-летняя Джулия Робертс приняла участие в комедийном шоу Эллен ДеДженерес.

Ведущая, которая пользуется огромным вниманием фолловеров в соцсетях, заметила, что у Робертс всего 3 млн подписчиков в Инстаграм и предложила звезде научиться привлекать больше внимания.

В эфире программы Джулия Робертс обзавелась всеми атрибутами популярности. Она примерила накладную грудь, размером как у Ким Кардашьян, позировала в купальнике на фоне декоративных пальм и получила в подарок пирог, который, по мнению ведущей, привлечет внимание любителей смотреть в Инстаграме на еду.

Джулия Робертс заявила, что, на ее взгляд, так она лишь потеряет подписчиков.

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