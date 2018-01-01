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Герои "Звездных войн" в анимации /Facebook.com

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Герои "Звездных войн" появятся в мультиках. С сегодняшнего дня, 30 ноября, стартует запуск короткометражных мультфильмов для детей с героями киносаги. В мультах покажут принцессу Лею, Люка Скайуокера, Хана Соло, Чубакку, мастера Йоду, Дарта Вейдера и других ключевых персонажей.

Пока серии будут доступны на Youtube только на английском. В комментариях под трейлером, зрители высказались, что проект выглядит очень круто и им нравится идея такого "быстрого знакомства" с героями.

Видео будут доступны также на страницах киностудии Дисней.

Ранее мы писали, что найден потерянный мультфильм Диснея.