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Герои "Звездных войн" перекочевали в мультик

По мотивам киносаги "Звездные войны" выпускают мультфильм.
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Герои
Герои "Звездных войн" в анимации
/Facebook.com

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Герои "Звездных войн" появятся в мультиках. С сегодняшнего дня, 30 ноября, стартует запуск короткометражных мультфильмов для детей с героями киносаги. В мультах покажут принцессу Лею, Люка Скайуокера, Хана Соло, Чубакку, мастера Йоду, Дарта Вейдера и других ключевых персонажей.

Пока серии будут доступны на Youtube только на английском. В комментариях под трейлером, зрители высказались, что проект выглядит очень круто и им нравится идея такого "быстрого знакомства" с героями.

Видео будут доступны также на страницах киностудии Дисней.

Ранее мы писали, что найден потерянный мультфильм Диснея.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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Дисней Звездные войны мультфильм принцесса Лея Люк Скайуокер Все теги
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