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Выкрутилась: Автор "Сумерек" ответила, как Бэлле удалось забеременеть от вампира

Фанаты киносаги "Сумерки" добились от автора пояснения, как главной героине Бэлле удалось зачать ребенка от вампира.
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Герои сериала
Герои сериала "Сумерки"
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Фанаты нашумевшей киносаги "Сумерки", которая выходила с 2008-го по 2012-й, добились ответа на мучивший их вопрос: как главной героине, Бэлле, удалось забеременеть от вампира Эдварда. Пояснение опубликовала поклонница картины Дженна Гиллаум на портале BuzzFeed.

Фанаты интересовались подробностями беременности Бэллы на протяжении нескольких лет. Ведь в теле вампира нет крови и он, по логике, не способен возбуждаться. Автор книги, на основе которой создавался сценарий "Сумерек", Стефани Майер пояснила, что внутри вампиров имеется много ядовитых жидкостей, которые функционируют так же, как жидкости в теле человека.

По поводу способа оплодотворения Бэллы в части "Рассвет", Майер ответила, что одна из таких токсичных жидкостей вампира - несет генетическую информацию типа спермы. И она способна взаимодействовать с человеческой яйцеклеткой.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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