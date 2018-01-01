ТОП-5 добрых рождественских комедий

Поделись







Фильмы для праздничного настроения /depositphotos.com

Читай также: Альфонсо Куарону 57: ТОП-5 его лучших фильмов

В преддверии декабрьских праздников предлагаем ТОП-5 замечательных, добрых комедий для создания прекрасного настроения.

Эльф, 2003 год

Мальчик из детского приюта Бадди однажды спрятался в мешке Санта-Клауса - и оказался на Северном полюсе. Воспитанный эльфами, Бадди едет в Нью-Йорк, чтобы найти отца, который из-за своего скверного характера давным-давно попал в "черный список" Санты. В Нью-Йорке Бадди ждут не только неординарный отец и радости человеческой культуры, но и уйма веселых приключений.

Рождество в Коннектикуте, 1992 год

Ремейк фильма 1945-го года, "проба пера" Арнольда Шварценеггера. По сюжету, ведущая кулинарного шоу Элизабет пытается удержать рейтинги своей передачи. Для повышения интереса зрителей она приглашает в гости на Рождество героя новостей, который спас ребенка, - лесника Джефферсона. Он часто говорил в СМИ, что мечтает о настоящем домашнем ужине. Вот только, в силу некоторых обстоятельств, их совместное Рождество попадает под угрозу срыва. К тому же, выясняется, что Элизабет сама ни разу в жизни не готовила.

Читай также: ТОП-5 лучших фильмов оскароносного Бернардо Бертолуччи

Реальная любовь, 2003 год

Романтическая драма с элементами комедии. В центре истории - любовь. В предрождественский период ее ищут все - от премьер-министра Великобритании до выходящего из моды рок-музыканта и актеров, подрабатывающих в "клубничке". И все герои по-своему готовятся к Рождеству.

Рождество с неудачниками, 2004 год

Американская семья Крэнков решила сэкономить на праздновании Рождества. Чтобы получить дешевую поездку на Карибы - они отказались от елки, подарков и все прочей атрибутики. И мало того, что противников праздника атаковали соседи - внезапно их дочь, которая уехала на учебу за границу, сообщила о приезде. В последний момент Крэнки бросаются на охоту за всем необходимым для праздника.

Читай также: Продолжения каких любимых фильмов хотят американцы

Рождественские каникулы, 1989 год

Нестареющая комедия о главе семьи Гризволдов, который хочет встретить Рождество на полную катушку. Только все, как назло, идет против героя - невероятных размеров гирлянды ломаются, поездка за настоящей елкой - приводит к задержанию полицией, а многочисленные гости оказываются теми еще "фриками". Празднование Рождества превращается в настоящее испытание.

Ранее мы писали о ТОП-5 красивых фильмах по мифам и легендам.