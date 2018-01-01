Звезде Черной Пантеры исполнилось 42 года

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Чедвику Боузману исполнилось 42 года /Flickr

Звезде Голливуда, сценаристу и актеру Чедвику Боузману сегодня, 29 ноября, исполнилось 42 года.

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Свою кинокарьеру он начал еще в 2003-ем году, сыграв небольшую роль в ленте Третья смена, которая также не обрела популярности. Тогда же он стал сниматься в различных телесериалах и мыльных операх, среди которых были Закон и Порядок и CSI: Место преступления Нью-Йорк. Участие Чедвика в сериалах длилось до 2012-го года, когда он получил ведущую роль бейсболиста Джеки Робинсона в картине 42. Благодаря этому проекту Боузман обрел широкую известность и уже стал принимать участие в большом кино.

Боузман в роли Черной Пантеры /Flickr

В 2016-ом году он присоединился к киновселенной Marvel в фильме Первый Мститель: Противостояние, где исполнил роль супергероя Черная Пантера. Также он вернулся к этому образу в сольном фильме и блокбастере Война Бесконечности. Следующей лентой актера станет Мстители 4.

Ранее сообщалось о том, что Черную Пантеру хотят отправить на Оскар