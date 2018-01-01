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На свадьбе сестры похитили дочь: Пенелопа Крус сыграла в драматической картине "Все знают"

В новой картине Асгара Фархади испанка Пенелопа Крус сыграла мать, у которой похитили ребенка.
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Пенелопа Крус и Хавьер Бардем сыграли в картине
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем сыграли в картине "Все знают"
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В феврале следующего года в прокат выходит лента "Все знают" иранского режиссера Асгара Фархади. Главные роли сыграл звездный испанский тандем - Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Трейлер фильма недавно появился в Сети.

По сюжету, испанка Лаура, которая живет в Буэнос-Айресе, приезжает в родной городок на свадьбу сестры. После празднования Лаура обнаруживает пропажу дочери. Страшное происшествие обнажает старые семейные тайны и глубоко спрятанные давние обиды.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. 

Ранее мы сообщали, что появился яркий трейлер фильма с Натали Портман.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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