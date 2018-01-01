От Пуаро - к Римскому Папе: В Сеть выложили фото новых ролей Малковича
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В Сеть выложили фото американского актера Джона Малковича в двух новых для него амплуа. Публикации появились в Твиттере кинокомпаний.
В сериале, который снимает компания НВО, Малкович играет – ни много ни мало - главу Католической церкви. "Новый папа" - продолжении нашумевшего сериала Паоло Соррентино "Молодой Папа" об американском священнике, который стал самым юным Понтификом. Новая часть выйдет на экраны в ноябре 2019-го.
John Malkovich se deja ver como Papa en la serie #TheNewPope, continuación de "The Young Pope". Aún sin fecha de estreno pic.twitter.com/igxNZdkChk— Seriepolis.com (@Seriepolis) 23 ноября 2018 г.
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Также в Сети появились снимки Малковича в образе героя Агаты Кристи – легендарного детектива Эркюля Пуаро. Сериал "Убийства по алфавиту" сняли ВВС и стриминговый сервис Amazon.
Primera imagen promocional de #TheABCMurders. Nueva serie de la BBC basada en la popular novela de Agatha Christie. La serie se verá a nivel global por Amazon Prime Video y aún no tiene fecha de estreno pic.twitter.com/FXVOLChoyh— Seriepolis.com (@Seriepolis) 23 ноября 2018 г.
POIROT!!!!!— B.P. Walter 🎄 (@BarnabyWalter) 26 ноября 2018 г.
I’m now counting down to Christmas with EVEN MORE excitement. #TheABCMurders pic.twitter.com/6ZE6uGuzDI
Ранее мы сообщали, продолжения каких любимых фильмов хотят американцы.