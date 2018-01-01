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От Пуаро - к Римскому Папе: В Сеть выложили фото новых ролей Малковича

В Сети появились снимки американского актера Джона Малковича в роли Понтифика в продолжении нашумевшего сериала и детектива из романов Агаты Кристи.
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Джон Малкович сыграл Папу Римского в сериале
Джон Малкович сыграл Папу Римского в сериале "Новый папа"
/twitter.com

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В Сеть выложили фото американского актера Джона Малковича в двух новых для него амплуа. Публикации появились в Твиттере кинокомпаний.

В сериале, который снимает компания НВО, Малкович играет – ни много ни мало - главу Католической церкви. "Новый папа" - продолжении нашумевшего сериала Паоло Соррентино "Молодой Папа" об американском священнике, который стал самым юным Понтификом. Новая часть выйдет на экраны в ноябре 2019-го.

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Также в Сети появились снимки Малковича в образе героя Агаты Кристи – легендарного детектива Эркюля Пуаро. Сериал "Убийства по алфавиту" сняли ВВС и стриминговый сервис Amazon.

Ранее мы сообщали, продолжения каких любимых фильмов хотят американцы.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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Джон Малкович Молодой Папа Эркюль Пуаро НВО американские фильмы сериал Все теги
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