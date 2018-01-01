Продолжения каких любимых фильмов хотят американцы
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Американские зрители рассказали, продолжение каких фильмов ждут в ближайшем будущем.
Список опубликовало издание The Hollywood Reporter.
Во главе ТОП-3 фантастическая комедия "Назад в будущее" Роберта Земекиса.
Первый фильм трилогии вышел в 1985-м.
По сюжету, 17-летний Марти Макфлай случайно попал в прошлое, где встретил своих родителей – на то время учеников средней школы. И все бы ничего, только мать Марти начинает проявлять интерес к своему отпрыску. Теперь парень должен придумать, как свести собственных родителей и благополучно добраться к себе в 1985-й.
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Фильм собрал в прокате 380 млн долларов. Также получил Оскар, Золотой глобус и BAFTA. Библиотека Конгресса США выбрала картину для сохранения в Национальном реестре фильмов, а Институт киноискусства США признал его лучшей научно-фантастической лентой.
"Назад в будущее 2" вышел в 1989, а "Назад в будущее 3" – в 1990.
Однако, несмотря на желание зрителей, ремейка пока не обещают.
Также зрители хотят видеть продолжение "Истории игрушек". Тут все благополучно – вскоре на экраны выйдет 4 часть приключений харизматичных героев. Одного из персонажей озвучит актер Киану Ривз.
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Третье место у картин об Индиане Джонсе. Авантюрный герой Харрисона Форда в его фирменной шляпе, который ищет сокровища и воюет с плохими парнями, настолько полюбился зрителям, что их не смутил даже низкий рейтинг четвертой картины. Похоже, зрители-таки дождутся продолжения: ранее Стивен Спилберг анонсировал 5 часть в июле 2021-го.
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