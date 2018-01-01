Песня Барских стала саундтреком комедии о сексе: Вышел новый трейлер

В Сеть выложили новый трейлер украинской комедии "Секс і нічого особистого", которая скоро выходит в прокат.

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Главную роль в Секс і нічого особистого сыграл Роман Луцкий /facebook.com/justsex.nothingpersonal

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Появился второй трейлер украинской комедии "Секс і нічого особистого", которая выйдет в прокат 20 декабря 2019-го. В Сеть трейлер выложил украинский певец Макс Барских. Его композиция "Полураздета" станет саундтреком картины.

По сюжету, скромный и застенчивый парень ссорится со своей девушкой. Любимая откровенно заявляет, что мужчина не устраивает ее в сексе. После нескольких дней депрессии герой решает исправлять ситуацию и находит себе харизматичного "коуча", который учит его быть более раскрепощенным.

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Главную роль в комедии сыграл молодой актер Роман Луцкий, который недавно засветился в фентези "Сторожова застава" в образе богатыря Олешки. Тренера воплотил украинский шоумен Сергей Притула.

Съемки проходили во Львове и Праге.

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