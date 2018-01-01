Почему Дэниэлл Рэдклифф не ходит в театр на Гарри Поттера

Британский актер Дэниэлл Рэдклифф рассказал, почему не ходит на спектакль "Гарри Поттер и проклятое дитя".

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Британский актер Дэниэл Рэдклифф сыграл волшебника Гарри Поттера во всех частях истории /depositphotos.com

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Британский актер 29-летний Дэниэл Рэдклифф, который сыграл волшебника Гарри Поттера во всех картинах, снятых по книге Джоан Роулинг, сказал что не собирается смотреть спектакль о своем герое.

Рэдклифф назвал несколько причин, по которым не ходил и не пойдет на театральную постановку "Гарри Поттер и Проклятое дитя".

Основной момент, который смущает Рэдклиффа - боязнь выйти из зоны комфорта. Актер сказал, что в обществе огромного количества фанатов Гарри Поттера - не сможет расслабится, так как за его реакциями постоянно будут наблюдать.

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События в постановке "Гарри Поттер и Проклятое дитя" происходят спустя 20 лет после описанных в Дарах смерти. Сюжет строится вокруг детей главных героев. Они, как и родители, поступают в школу волшебников Хогвартс. И так же, как старшее поколение, они там попадают в захватывающие и опасные истории. Пьеса получила очень хорошие отзывы кинокритиков и неоднозначные - фанатов картин о Поттере. Поклонники удивились, что на роль Гермионы взяли темнокожую актрису, что у многих не ассоциировалось с ее киношным образом. Премьера состоялась летом 2016-го в лондонском театре Palace. Также вышла одноименная книга. В 2016-м Warner Bros заявили, что фильм по этой части поттерианы выйдет в 2020-м.

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