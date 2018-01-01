Появился женский вариант культовой комедии: Опубликовали трейлер Чего хотят мужчины

В Сети появился трейлер мелодраматической комедии Чего хотят мужчины, которую сняли по типу картины с Мелом Гибсоном.

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Главную роль в Чего хотят мужчины сыграла Тараджи П. Хенсон /Скриншот с YouTube

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В Сеть выложили трейлер мелодраматической комедии "Чего хотят мужчины". Перерождение мега-популярной комедии, где играл Мел Гибсон, снял Джеймс Лопес.

По сюжету, Али Дэвис – обладательница взрывного нрава, она работает спортивным менеджером. В бизнесе Али привилегии часто получают мужчины - и в какой-то момент карьера героини повисает на волоске. Ей по зарез нужен контракт с новой спортивной звездой, на которого уже начали охоту все конкуренты. Тогда-то Али Дэвис и попадает в передрягу, после которой начинает слышать мужские мысли.

В главной роли 48-летняя американка Тараджи П. Хенсон.

Фильм выйдет в 2019-м.

Ранее мы писали, что вышел трейлер "По половому признаку".